NACHBÖRSE/XDAX -0,7% auf 14.092 Pkt - PWO mit Kurssprung

FRANKFURT (Dow Jones)--Heftige Verluste an der Wall Street haben die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Donnerstag belastet. Vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise am Freitag seien die US-Anleger zusehends nervöser geworden, hieß es.

Gegen die negative Tendenz stemmte sich am deutschen Aktienmarkt ein Nebenwert: Progress-Werk Oberkirch (PWO) sprangen am Abend um rund 6 Prozent. Der Autozulieferer hatte nach einem bisher guten Geschäftsverlauf die Neugeschäftsprognose für das laufende Jahr angehoben.

Media & Games Invest sanken um 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte die Platzierung einer variabel verzinslichen Anleihe im Volumen von 175 Millionen Euro vermeldet sowie die Rückzahlung von ausstehenden Anleihen im Volumen von 115 Millionen Euro.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.092 14.199 -0,7%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 09, 2022