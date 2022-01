NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 15.874 Pkt - Delivery Hero und Hellofresh gesucht

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit Verlusten -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Cerberus verkauft Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank -- Tilray-Bilanz überzeugt -- Bitcoin, Microsoft, VW, adidas, Netflix im Fokus

Take-Two will Zynga kaufen. BioNTech schließt Partnerschaft mit britischem Krebsspezialisten. Zeiss und Siemens Energy planen Kooperation bei 3D-Druck-Verfahren. Verdi: Rund 400 Amazon-Beschäftige in Leipzig legen Arbeit nieder. T-Mobile US übernimmt Werbedienstleister Octopus Interactive. EU-Behörde EMA prüft Zulassung von COVID-Medikament von Pfizer. Bayer erwirbt Zugang zu Gen-Editierungs-Technologie von Mammoth.