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NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 23.924 Pkt - SAP gesucht

13.04.26 23:00 Uhr

DOW JONES--In einem ruhigen Nachbörsenhandel zum Wochenauftakt sind SAP gefragt. Die SAP-Aktie gewinnt auf Tradegate 1,3 Prozent und profitiert von der allgemeinen Stärke der US-Technologiewerte am Abend.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.924 23.742 +0,8%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 17:00 ET (21:00 GMT)