NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 12.288 Pkt - VW und Porsche Holding mit Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Porsche Holding und Volkswagen standen im nachbörslichen Handel am Mittwoch im Fokus. Der Ausgabepreis für die Aktien der Porsche AG wurde mit 82,50 Euro am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Investoren konnten Vorzugsaktien der Porsche AG in einer Spanne von 76,50 bis 82,50 Euro zeichnen. Wie Volkswagen am Mittwoch weiter mitteilte, wurden alle angebotenen 113,875 Millionen Vorzugsaktien an Investoren veräußert. Das entspricht 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals. VW fließt aus der Emission ein Erlös von 9,4 Milliarden Euro zu, die der Konzern unter anderem in wichtige Bereiche wie Elektromobilität oder Digitalisierung investieren will. Erster Handelstag für die Aktien der Porsche AG ist am Donnerstag. Die VW-Vorzüge wurden bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent höher getaxt. Die Titel der Porsche Automobil Holding wurden 2,9 Prozent höher gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.288 12.183 +0,9%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 28, 2022 16:32 ET (20:32 GMT)