NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 13.135 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der XDAX fiel am letzten Handelstag des Jahres 2019 im Sog der Wall Street, an der die Anleger nach der jüngsten Rekordserie Gewinne mitnahmen.

Nachbörsliche Kurse für Einzelwerte wurden am Montag nicht gestellt, nachdem der reguläre Xetra-Handel schon um 14.00 Uhr MEZ geendet hatte. Die Aktie von Energiekontor kann daher erst am Donnerstag auf die Mitteilung des Unternehmens vom Montagnachmittag reagieren, dass es wegen einer witterungsbedingten Projektverzögerung 2019 einen Vorsteuerverlust erwartet. Der komplette Ergebnisbeitrag der betreffenden im Bau befindlichen Windkraftanlagen in zweistelliger Millionenhöhe werde sich daher in das Jahr 2020 hinein verschieben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 14.00 Uhr

13.135 13.249 -0,9%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 30, 2019 16:26 ET (21:26 GMT)