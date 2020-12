NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 13.377 Pkt - Gesco-Aktie im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gesco-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Montag im Fokus. Das Industrieunternehmen nimmt einen großen Portfolioumbau vor und trennt sich von insgesamt sechs Tochtergesellschaften. Diese werden an den Schweizer Fonds Evoco verkauft. Der Kaufpreis belaufe sich auf 27 Millionen Euro und gehe mit einem Mittelzufluss von 15 Millionen Euro einher, hieß es weiter. Gleichzeitig hob Gesco den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 an. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher gestellt.

Aixtron bekommt einen neuen Finanzvorstand. Das Unternehmen bestellt Christian Danninger zum 1. Juli 2021 oder früher als neues Mitglied des Vorstands in der Funktion des Chief Financial Officers (CFO). Der Vertrag laufe über drei Jahre, teilte das Unternehmen mit. Für die Papiere ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Die Zalando-Aktie wurde 0,6 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen setzt alle Lieferungen nach Nordirland bis Anfang Januar aus. Grund dafür ist, dass die Übergangsregelung für Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union Ende Dezember ausläuft, wie ein Unternehmenssprecher sagte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.377 13.246 +1,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 16:40 ET (21:40 GMT)