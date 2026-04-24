NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 24.863 Pkt - Ernst Russ sehr fest
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Ernst Russ haben am Donnerstag nachbörslich um gut 3 Prozent zugelegt. Die Reederei hatte zuvor am Abend den Gewinnausblick erhöht als Folge des Verkaufs eines Containerschiffes und eines positiven Geschäftsverlaufs. Gemessen am XDAX ging es auf breiter Front um 1 Prozent nach oben vor dem Hintergrund etwas anziehender Kurse an der Wall Street und deutlich von den Tageshochs zurückgekommener Ölpreise.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.863 24.607 +x%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ernst Russ
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ernst Russ
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent