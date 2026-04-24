NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 24.863 Pkt - Ernst Russ sehr fest

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Ernst Russ haben am Donnerstag nachbörslich um gut 3 Prozent zugelegt. Die Reederei hatte zuvor am Abend den Gewinnausblick erhöht als Folge des Verkaufs eines Containerschiffes und eines positiven Geschäftsverlaufs. Gemessen am XDAX ging es auf breiter Front um 1 Prozent nach oben vor dem Hintergrund etwas anziehender Kurse an der Wall Street und deutlich von den Tageshochs zurückgekommener Ölpreise.

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