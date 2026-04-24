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NACHBÖRSE/XDAX +1,0% auf 24.863 Pkt - Ernst Russ sehr fest

21.05.26 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ernst Russ AG
8,70 EUR 0,36 EUR 4,32%
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DOW JONES--Ernst Russ haben am Donnerstag nachbörslich um gut 3 Prozent zugelegt. Die Reederei hatte zuvor am Abend den Gewinnausblick erhöht als Folge des Verkaufs eines Containerschiffes und eines positiven Geschäftsverlaufs. Gemessen am XDAX ging es auf breiter Front um 1 Prozent nach oben vor dem Hintergrund etwas anziehender Kurse an der Wall Street und deutlich von den Tageshochs zurückgekommener Ölpreise.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.863 24.607 +x%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)

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