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NACHBÖRSE/XDAX -1,1% auf 24.400 Pkt - Ströer gesucht

07.05.26 22:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RHÖN-KLINIKUM AG
12,70 EUR 0,20 EUR 1,60%
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Ströer SE & Co. KGaA
38,90 EUR 2,24 EUR 6,11%
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DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien haben Ströer am Donnerstagabend um weitere 0,8 Prozent bei Lang & Schwarz zugelegt - nach einem Aufschlag von 5,1 Prozent im Xetra-Handel. Der Außenwerber könnte einem Agenturbericht zufolge ein Übernahmeangebot ins Haus stehen. Wie Bloomberg berichtete, erwägen die Finanzinvestoren Blackstone und I Squared ein Übernahmeangebot für die Gesellschaft. Sie könnte dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet werden. Die Investoren erwägen laut dem Bericht eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich pro Aktie. Nach Vorlage von Erstquartalszahlen büßten Rhön-Klinikum 1 Prozent ein.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.400 24.664 -1,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)

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22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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