NACHBÖRSE/XDAX -1,1% auf 24.400 Pkt - Ströer gesucht
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DOW JONES--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien haben Ströer am Donnerstagabend um weitere 0,8 Prozent bei Lang & Schwarz zugelegt - nach einem Aufschlag von 5,1 Prozent im Xetra-Handel. Der Außenwerber könnte einem Agenturbericht zufolge ein Übernahmeangebot ins Haus stehen. Wie Bloomberg berichtete, erwägen die Finanzinvestoren Blackstone und I Squared ein Übernahmeangebot für die Gesellschaft. Sie könnte dabei mit rund 2,5 Milliarden Euro bewertet werden. Die Investoren erwägen laut dem Bericht eine Offerte im mittleren 40-Euro-Bereich pro Aktie. Nach Vorlage von Erstquartalszahlen büßten Rhön-Klinikum 1 Prozent ein.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.400 24.664 -1,1%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)
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