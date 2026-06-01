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NACHBÖRSE/XDAX -1,1% auf 24.492 Punkte

05.06.26 22:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,35 EUR 0,17 EUR 2,37%
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DOW JONES--Im Sog der sehr schwachen Wall Street haben die Kurse am Freitag im nachbörslichen Handel deutlicher nachgegeben. Abgesehen davon war die Nachrichtenlage an dem Brückentag nach Fronleichnam jedoch dünn.

Aktien von Patrizia wurden am Abend gut 1 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte am Abend eine Mitteilung über eine "interessewahrende Order" zum Kauf von 3,5 Millionen Patrizia-Aktien "zu marktschonenden Konditionen" im Zeitraum 3. Juni 2026 bis 30. Juni 2027 durch die First Capital Partner GmbH (FCP) veröffentlicht. FCP ist die Investmentgesellschaft des Patrizia Gründers und -CEO Wolfgang Egger. Über diese hält Egger die Aktienmehrheit an Patrizia.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.492 24.759 -1,1%

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 16:34 ET (20:34 GMT)

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