NACHBÖRSE/XDAX -1,2% auf 10.389 Pkt - Lufthansa mit leichtem Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Donnerstag im Fokus. Nach einem tiefroten ersten Quartal rechnet der Konzern mit einem noch schlechteren zweiten Quartal, weil es kaum absehbar ist, wann die zu über 90 Prozent geparkten Maschinen des Konzerns über den Rückkehrer-Flugplan hinaus wieder abheben können. Zudem wachsen die Liquiditätsnöte, eine Refinanzierung am Markt ist nicht mehr möglich. Der Vorstand ist aber zuversichtlich, dass die Verhandlungen mit den Regierungen der Länder, in denen die Konzern-Airlines beheimatet sind, erfolgreich abgeschlossen werden können.

Die Lufthansa-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent tiefer getaxt bei 7,75 Euro. Ein Händler zeigte sich verwundert über den geringen Abschlag. "Eigentlich hätte ich ein Minus von fünf Prozent erwartet", so der Teilnehmer.

Die Uniper-Aktie wurde 5 Prozent höher gestellt. Der Energieversorger sieht sich nach einem guten ersten Quartal auf Kurs. Das Unternehmen steigerte den Gewinn zum Jahresauftakt deutlich und bestätigte den Ausblick 2020.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

10.389 10.514 -1,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 16:45 ET (20:45 GMT)

