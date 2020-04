NACHBÖRSE/XDAX -1,2% auf 10.552 Pkt - Ölpreisabsturz belastet

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts ging es im nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn. Die dramatischen Entwicklungen am Ölmarkt mit dem Einbruch der US-Ölsorte WTI hätten alles andere überlagert, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Dagegen seien andere Nachrichten in den Hintergrund getreten. Die Aktie des Medizintechnikkonzern Drägerwerk zeigte sich wenig verändert. Das Unternehmen will eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechtes in Höhe von bis zu 1 Million Vorzugsaktien durchführen. Dies entspreche 5,63 Prozent des Grundkapitals.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

10.552 10.676 -1,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 16:34 ET (20:34 GMT)