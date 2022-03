NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 12.998 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Plus haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt, obwohl die US-Börsen ihre zwischenzeitlich gesehenen deutlichen Kursgewinne nicht halten konnten und ins Minus gedreht hatten. Nach den jüngsten heftigen Verlusten am deutschen Aktienmarkt dürften einige Anleger das deutlich niedrigere Niveau zum Wiedereinstieg genutzt haben. Abseits von Ukrainekrieg und Ölpreisrally war die Nachrichtenlage dünn.

In der dritten Reihe erholten sich Cytotools auf Tradegate um 18 Prozent, nachdem sie im Xetra-Handel um fast 20 Prozent abgestürzt waren. Das Unternehmen hatte am Abend einen Einigungsvertrag mit der Dermatools Biotech GmbH vermeldet, mit dem "Auseinandersetzungen" zwischen beiden Unternehmen beendet worden seien. Die Einigung mache den Weg frei für eine erfolgreiche Entwicklung des Produkts DermaPro der DermaTools Biotech und für eine Kapitalerhöhung bei der Cytotools AG.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.998 12.832 +1,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

