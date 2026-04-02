NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft mit der pakistanischen Initiative zur Verlängerung des US-Ultimatiums an den Iran, das am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ endet, erholt. So kletterten Lufthansa nachrichtenlos um 0,7 Prozent. "Die Aktien profitierten von der Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten", erläuterte der Marktteilnehmer.

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