NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 23.226 Pkt - Lufthansa freundlich
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DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagabend im nachbörslichen Geschäft mit der pakistanischen Initiative zur Verlängerung des US-Ultimatiums an den Iran, das am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ endet, erholt. So kletterten Lufthansa nachrichtenlos um 0,7 Prozent. "Die Aktien profitierten von der Hoffnung auf Diplomatie im Nahen Osten", erläuterte der Marktteilnehmer.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.226 22.922 +1,3%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 16:36 ET (20:36 GMT)
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