NACHBÖRSE/XDAX +1,4% auf 23.004 Pkt - Deutsche Euroshop schwach
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DOW JONES--Im Windschatten der Wall Street haben die Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag kräftig zugelegt. Die US-Börsen wiederum wurden von der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Kriegs im Nahen Osten nach oben getrieben.
Nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2025 fielen Deutsche Euroshop um gut 6 Prozent. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet, die eigenen Ziele aber erreicht.
Mutares stiegen um 3 Prozent nach dem Verkauf des Portfolio-Unternehmens Kalzip.
Branicks notierten 0,5 Prozent höher, nachdem das Immobilienunternehmen eine Stillhaltevereinbarung für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April bekanntgegeben hatte. Ein "ganzheitliches" Finanzierungskonzept sei "in Arbeit", hieß es in der Mitteilung weiter.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.004 22.680 +1,4%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 16:33 ET (20:33 GMT)
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