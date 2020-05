NACHBÖRSE/XDAX -1,5% auf 10.662 Pkt - Isra Vision mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlicher abwärts ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies auf die kräftig abbröckelnden Kurse im späten Verlauf an der Wall Street. Bei den Einzelwerten wurde die Aktie von Isra Vision 1,5 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen ist für den weiteren Jahresverlauf weiterhin pessimistisch und hält wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Verwerfungen an seiner zurückhaltenden Jahresprognose fest. Eine konkrete Prognose sei aufgrund der Unsicherheit nach wie vor nicht möglich.

Dagegen zeigten sich die Titel von Adler Modemärkte unverändert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Finanzierungszusage über 69 Millionen Euro zur Stabilisierung der operativen Geschäftstätigkeit erhalten. Der dahinterstehende Konsortialkredit basiere auf einer Länder-Großbürgschaft von Bayern und Nordrhein-Westfalen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

10.662 10.820 -1,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

