NACHBÖRSE/XDAX +1,6% auf 22.676 Punkte

DOW JONES---Mit den nachbörslichen Kursen deutscher Aktien ist es am Dienstag auf breiter Front aufwärts gegangen, abzulesen am 1,6 Prozent festeren XDAX gegenüber dem Xetra-Schlussstand des DAX. Auslöser war, dass sich Union und SPD auf massiv höhere Schulden geeinigt hatten, um Rüstungsausgaben und Investitionen in die Infrastruktur zu stemmen. Unter den Einzelwerten zeigten sich Freenet gut behauptet, nachdem das Unternehmen am Abend Zahlen vorgelegt hatte. Demnach erreichte Freenet im vergangenen Jahr seine selbst gesteckten Ziele.

Deutsche Bank legten mit dem breiten Markt zu und zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die Finanzaufsicht Bafin Geldbußen in Höhe von insgesamt 23,05 Millionen Euro gegen die Bank festgesetzt hatte.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.675,90 22.326,81 +1,6%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 04, 2025 16:33 ET (21:33 GMT)