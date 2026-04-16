NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Zum Wochenausklang sind im nachbörslichen Handel die Aktien von Wacker Chemie gefragt. Wacker Chemie hat im ersten Quartal 2026 von vorgezogenen Kundenbestellungen angesichts des Iran-Kriegs profitiert und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das EBITDA liegt laut Wacker voraussichtlich bei etwa 173 Millionen Euro und damit übertraf Wacker Chemie die eigene Prognose von 140 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz belief sich auf rund 1,41 Milliarden Euro. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten und schwankender Auftragseingänge behält das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bei, erhöhte aber die Umsatzschätzung. Grund dafür ist, dass der Konzern höhere Rohstoff- und Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts an die Kunden weitergibt. Auf Tradegate klettert die Aktie um 2,9 Prozent.

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