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NACHBÖRSE/XDAX -2,4% auf 24.133 Pkt - Wacker Chemie gesucht

17.04.26 22:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
95,60 EUR 3,50 EUR 3,80%
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DOW JONES--Zum Wochenausklang sind im nachbörslichen Handel die Aktien von Wacker Chemie gefragt. Wacker Chemie hat im ersten Quartal 2026 von vorgezogenen Kundenbestellungen angesichts des Iran-Kriegs profitiert und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Das EBITDA liegt laut Wacker voraussichtlich bei etwa 173 Millionen Euro und damit übertraf Wacker Chemie die eigene Prognose von 140 bis 160 Millionen Euro. Der Umsatz belief sich auf rund 1,41 Milliarden Euro. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten und schwankender Auftragseingänge behält das Unternehmen seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr bei, erhöhte aber die Umsatzschätzung. Grund dafür ist, dass der Konzern höhere Rohstoff- und Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts an die Kunden weitergibt. Auf Tradegate klettert die Aktie um 2,9 Prozent.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.133 24.691 -2,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 16:37 ET (20:37 GMT)

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10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026WACKER CHEMIE SellDeutsche Bank AG
11.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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