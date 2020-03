NACHBÖRSE/XDAX im Sog der Wall Street -3,7% auf 8.592 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im schwachen nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien im Sog fallender Kurse an der Wall Street, haben am Freitag erneut Unternehmensnachrichten rund um die Coronavirus-Pandemie Einzelkurse bewegt. Der Ingenieurdienstleisters Bertrandt hat wegen der Krise die am 17. Februar veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 zurückgezogen. Die Aktie gab darauf bei Lang & Schwarz um 3,7 Prozent nach.

Deutsche Beteiligungs AG wurden gut 4 Prozent höher gestellt mit 25,75 Euro. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Portfoliounternehmen und den Nettovermögenswert sieht. Deswegen wurde auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/2020 gekappt. Im Xetra-Handel zuvor war die Aktie nach einem sehr festen Start im Verlauf um über 6 Prozent zurückgefallen.

Sixt Leasing kamen um 1,8 Prozent zurück. Das Unternehmen erreichte im vergangenen Jahr zwar die gesenkten Gewinnziele, geht für dieses Jahr wegen der Coronavirus-Krise und der bisherigen Geschäftsentwicklung aber von einem Ergebnis "deutlich" unter Vorjahr aus.

Progress-Werk Oberkirch machten dagegen 1,6 Prozent gut. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, für 2019 keine Dividende auszuschütten, um so die Liquidität zu verbessern. Der Vorstand will deshalb auf 10 Prozent seiner Festbezüge für 2020 verzichten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.03 Uhr 17.30 Uhr

8.592 8.929 -3,7%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 17:14 ET (21:14 GMT)