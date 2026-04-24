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NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.081 Pkt - Bayer und Qiagen mit Abgaben

27.04.26 22:52 Uhr
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DOW JONES--Die Bayer-Aktie stand im nachbörslichen Handel am Montag unter leichtem Abgabedruck, wie ein Händler von Lang & Schwarz berichtete. Der Oberste Gerichtshof der USA zeigt sich im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup von Bayer uneins. Ein Urteil gegen Bayer wäre ein Rückschlag für die Bemühungen des Konzerns, die Rechtsstreitigkeiten, die es bereits Milliarden von Dollar gekostet haben, einzudämmen. Die Aktie wurde 2 Prozent niedriger getaxt.

Die Aktien der Deutschen Börse reagierten kaum auf die Ergebnisse für das erste Quartal. Nettoerlöse und EBITDA zogen im Auftaktquartal kräftig an. Neben strukturellem Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten. Der höhere Absicherungsbedarf hatte einen Anstieg der Handelsvolumina zur Folge. Das Unternehmen bestätigte die Ziele für das laufende Jahr.

Für die Titel von Qiagen ging es um 2,2 Prozent nach unten. Der Diagnostikspezialist hat die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach unten genommen. Wichtige Einflussfaktoren waren die rückläufige Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für Immigrationsuntersuchungen, die anhaltende Vorsicht bei Life-Sciences-Kundinnen und Kunden in den USA sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten, teilte das Unternehmen mit. Im ersten Quartal 2026 belief sich der vorläufige Konzernumsatz auf 492 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 2 Prozent auf berichteter Basis und einem Rückgang von 1 Prozent bei konstanten Wechselkursen entsprach, verglichen mit einer Prognose von mindestens 1 Prozent Wachstum. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich 0,54 Dollar auf berichteter Basis und 0,54 Dollar bei konstanten Wechselkursen betragen, was den Erwartungen entspreche, hieß es weiter.

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XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.081 24.084 unv.

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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 16:52 ET (20:52 GMT)

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