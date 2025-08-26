NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 24.278 Pkt. - Keine Auffälligkeiten
25.08.25 22:22 Uhr
Werbung
DOW JONES--Von einem ruhigen Geschäft mit den deutschen Aktien nach Xetra-Schluss ohne handelbare Nachrichten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend gesprochen. Folglich habe sich auch kein Titel auffällig gezeigt.
Werbung
Werbung
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.278 24.273 +0,02%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)