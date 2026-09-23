DAX 25.589 +0,0%ESt50 6.344 +0,3%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,46 -1,5%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.616 +0,5%Euro 1,1426 -0,2%Öl 99,2 -0,1%Gold 4.323 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Nachfolge

Diageo-Aktie rot: Konzern beruft neue CFO von WPP

Diageo-Aktie rot: Konzern beruft neue CFO von WPP

Diageo hat WPP-Finanzchefin Joanne Wilson zur nächsten CFO ernannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19.00 EUR -0.10 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
4.36 EUR -0.18 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Sie tritt damit die Nachfolge von Nik Jhangiani an.

Der Spirituosenkonzern teilte mit, dass Wilson irgendwann 2027 als CFO in Board und Executive Committee eintreten werde. Wilson ist derzeit CFO beim Werbekonzern WPP und war zuvor in Finanz- und kaufmännischen Positionen beim Getränkeunternehmen Britvic tätig.

Werbung

WPP teilte am Mittwoch mit, dass ein formeller Suchprozess zur Nachbesetzung von Wilson eingeleitet worden sei und dass sie ihre Rolle beibehalten werde, bis ihre Nachfolge feststehe.

Jhangiani, der 2024 von Coca-Cola Europacific Partners zu Diageo kam, war im vergangenen Jahr Interims-CEO. "Nik und ich sind uns einig, dass jetzt, nachdem wir unsere neue Strategie vorgestellt haben, der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel ist", sagte Diageos CEO Sir Dave Lewis.

Im Londoner Handel sinkt die Diageo-Aktie zwischenzeitlich um 0,76 Prozent auf 16,26 Pfund.

DJG/DJN/uxd/hab

DOW JONES

Bildquellen: CARL COURT/AFP via Getty Images, Diageo

Aktuelle Diageo Aktie News

Werbung

Diageo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.