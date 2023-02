Bayer-Aktie verteuert sich: Bill Anderson mit Wirkung zum 1. Juni zum neuen CEO bestellt

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,28 EUR

5,38% Charts

News

Analysen

Anderson kommt vom Pharmakonzern Roche und wird bereits am 1. April in den Vorstand des Pharma- und Agrarkonzerns eintreten, wie Bayer mitteilte. Er tritt die Nachfolge des derzeitigen Vorstandschefs Werner Baumann an, der Ende Mai in den Ruhestand geht. Baumann Vertrag sollte ursprünglich noch bis zum 30. April 2024 laufen.

Die Neubesetzung sei das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens, das Mitte vergangenen Jahres angestoßen wurde, wie der DAX-Konzern weiter mitteilte. Der Chemieingenieur Anderson war zuletzt als CEO der Pharma-Sparte von Roche tätig. Baumann werde eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergangsprozess zu gewährleisten.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zeitweise 2,17 Prozent höher bei 60,23 Euro.

DJG/sha/brb

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Arseniy Krasnevsky / Shutterstock