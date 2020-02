Disney-Aktie nachbörslich schwach: Disney-Chef Bob Iger nimmt seinen Hut

Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Burbank nach US-Börsenschluss mit. Zum Nachfolger wurde der Disney -Manager Bob Chapek ernannt, der zuletzt für die Vergnügungsparks des Konzerns zuständig war. Nach dem Start des Streamingservices Disney+ glaube er, dass nun der optimale Zeitpunkt sei, um an einen neuen Vorstandschef zu übergeben, erklärte Iger.

Anleger scheinen von dem Chefwechsel wenig begeistert: Im nachbörslichen NYSE-Handel verliert die Disney-Aktie 2,49 Prozent auf 124,93 US-Dollar.

BURBANK (dpa-AFX)

