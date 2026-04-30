Nachfolger gesucht

Jungheinrich muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Der Aufsichtsrat und CFO Heike Wulff haben sich "im besten Einvernehmen" darauf verständigt, das Vorstandsmandat von Heike Wulff nicht zu verlängern, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Bis zur Entscheidung über eine Nachfolge übernimmt CEO Lars Brzoska interimistisch die Verantwortung für das Finanzressort, das Heike Wulff erst zu Jahresbeginn übernommen hatte. Im Vorstand saß sie bereits seit Mai 2024.

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Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent höher bei 25,64 Euro.

Dow Jones Newswires