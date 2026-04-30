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Nachfolger gesucht

Jungheinrich-Aktie im Plus: Finanzvorständin Heike Wulff geht

06.05.26 11:52 Uhr
Jungheinrich Aktie im Fokus: Finanzvorständin Heike Wulff verlässt das Unternehmen | finanzen.net

Jungheinrich muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
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Der Aufsichtsrat und CFO Heike Wulff haben sich "im besten Einvernehmen" darauf verständigt, das Vorstandsmandat von Heike Wulff nicht zu verlängern, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Bis zur Entscheidung über eine Nachfolge übernimmt CEO Lars Brzoska interimistisch die Verantwortung für das Finanzressort, das Heike Wulff erst zu Jahresbeginn übernommen hatte. Im Vorstand saß sie bereits seit Mai 2024.

Die Jungheinrich-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,64 Prozent höher bei 25,64 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Jungheinrich

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05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
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23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

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