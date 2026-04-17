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Nachfolger geuscht

Delivery Hero-Aktie dreht ins Plus: CEO kündigt Rückzug an

12.05.26 13:50 Uhr
Delivery Hero-Aktie dreht ins Plus: Führungswechsel bei Lieferdienst geplant | finanzen.net

Delivery Hero muss sich einen neuen CEO suchen.

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Wie der Berliner Lieferkonzern mitteilte, hat sich der derzeitige CEO und Mitgründer des Unternehmens, Niklas Östberg, mit dem Aufsichtsrat verständigt, nach Abschluss eines Nachfolgeprozesses bis spätestens zum 31. März 2027 als CEO zurückzutreten.

Der Aufsichtsrat werde "in Kürze den Suchprozess für eine Nachfolge einleiten mit dem Ziel, den Prozess bis Ende 2026 abzuschließen", teilte der MDAX-Konzern mit.

Östberg werde bis zur Übergabe an einen neuen CEO seine Rolle weiter ausüben. Außerdem werde er bis dahin den aktuellen strategischen Überprüfungsprozess sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse "mit voller Unterstützung des Aufsichtsrats und des Vorstands leiten".

Delivery Heros Management sowie die Kursentwicklung der Aktie werden seit längerem vom zweitgrößten Aktionär Aspex Management mit Sitz in Hongkong kritisiert. Am Montag kündigte der größte Aktionär, Prosus, an, dass er 5 Prozent an Delivery Hero an Aspex Management verkauft habe, die nun rechnerisch etwa 14,2 Prozent halten dürften. Zuvor hatte Prosus 4,5 Prozent an Uber verkauft.

Prosus muss weitere Anteile an Delivery Hero verkaufen, um von der EU die Zustimmung für den Erwerb von Just Eat Takeaway.com zu erhalten, einen Konkurrenten von Delivery Hero und Uber. Die Kartellbehörden der Europäischen Union genehmigten die Transaktion 2025 nur unter der Bedingung, dass Prosus den Großteil seiner Beteiligung innerhalb von 12 Monaten veräußere. Derzeit hält Prosus noch rund 16,8 Prozent an Delivery Hero.

So reagiert die Aktie

Die Aktie von Delivery Hero ist in Aussicht auf einen baldigen Wechsel an der Konzernspitze am Dienstag ins Plus gedreht. Nach einem schwachen Verlauf am Vormittag sprang sie bis auf 24,25 Euro hoch und kostete damit so viel wie seit dem 5. Februar nicht mehr. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 23,74 Euro nach oben.

Nach 15 Jahren wird der Mitgründer und Vorstandsvorsitzende (CEO) des Essenslieferanten, Niklas Östberg, die Leitung bis spätestens 31. März 2027 abgeben. Östberg bleibe während der Übergangsphase CEO. Er werde somit die nächste Phase der strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse leiten, die im Dezember 2025 gestartet wurden. Der Aufsichtsrat will mit der Suche nach einem neuen Chef in Kürze beginnen. Ziel sei es, den Prozess bis Ende 2026 abzuschließen.

Angesichts der Kursschwäche der Aktie, die vor allem mit dem Ende der Corona-Pandemie eingesetzt und sich in den folgenden Jahren fortgesetzt hatte, hatte das Unternehmen Anfang Dezember 2025 mitgeteilt, den Fokus auf Wertsteigerungen für seine Aktionäre legen zu wollen. Neben operativer und finanzieller Verbesserungen sollten etwa weitere Verkäufe geprüft werden.

Dow Jones Newswires / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero

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