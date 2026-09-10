HSBC-Aktie tiefer: Finanzchefin kündigt Rücktritt an

Nachfolgersuche

10.09.26 11:35 Uhr

HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten.

Das genaue Datum ihres Ausscheidens wurde noch nicht genannt. Die Suche nach einem Nachfolger für Kaur ist bereits im Gange. Dabei werden den weiteren Angaben zufolge sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht gezogen. Kaur soll eine beratende Rolle übernehmen, um bei der Nachfolge zu helfen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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