HSBC-Aktie tiefer: Finanzchefin kündigt Rücktritt an
HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten.
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Das genaue Datum ihres Ausscheidens wurde noch nicht genannt. Die Suche nach einem Nachfolger für Kaur ist bereits im Gange. Dabei werden den weiteren Angaben zufolge sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht gezogen. Kaur soll eine beratende Rolle übernehmen, um bei der Nachfolge zu helfen.
DJG/DJN/brb/ros
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