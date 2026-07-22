MTU-Aktie fällt: Millionenschwere Farnborough-Aufträge im Blick

Nachfrage

23.07.26 16:01 Uhr

MTU Aero Engines hat sich bei der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einer soliden Nachfrage erfreut.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU ", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung