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Nachfrage

MTU-Aktie fällt: Millionenschwere Farnborough-Aufträge im Blick

MTU-Aktie fällt: Millionenschwere Farnborough-Aufträge im Blick

MTU Aero Engines hat sich bei der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einer soliden Nachfrage erfreut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
335.60 EUR -3.90 EUR -1.15 %
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.

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Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 338,90 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Bildquellen: MTU Aero Engines

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09.07.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
08.07.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.