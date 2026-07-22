MTU-Aktie fällt: Millionenschwere Farnborough-Aufträge im Blick
MTU Aero Engines hat sich bei der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einer soliden Nachfrage erfreut.
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Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.
Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 338,90 Euro.
DJG/mgo/kla
DOW JONES
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Bildquellen: MTU Aero Engines
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
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|15.07.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|08.07.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.