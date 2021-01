Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland gibt leicht nach

NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Januar im Zuge des Lockdown leicht nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank von 99 auf 98 Punkte, wie die Bundesagentur mitteilte. "In Folge der im November in Kraft getretenen erneuten und im Dezember noch einmal verschärften wirtschaftlichen Einschränkungen ist der Personalbedarf in vielen Bereichen zurückgegangen", erklärte die BA. "Deshalb wurden im Januar, wie im Vormonat, weniger Stellen zur Besetzung gemeldet als sonst üblich."

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.