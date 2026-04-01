DAX23.978 -0,2%Est505.817 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9200 +2,6%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.924 +1,2%Euro1,1702 -0,1%Öl114,8 +3,2%Gold4.569 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Bayer BAY001 Allianz 840400 BASF BASF11 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX tiefer -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen Deutsche Bank-Aktie dennoch unter Druck: Starkes Quartal übertrifft Analystenschätzungen
GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr GSK-Aktie fällt trotz überraschend starkem Start des Pharmakonzerns ins Jahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nachfrage nach Dollar-Liquidität bei EZB-Tender auf Jahreshoch

29.04.26 11:01 Uhr

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen drei Banken 205 Millionen US-Dollar zugeteilt. Das war der höchste bisher in diesem Jahr zugeteilte Betrag. Beim vorherigen Geschäft hatten zwei Banken eine Summe von 15 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 3,89 (zuvor: 3,89) Prozent. 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 05:02 ET (09:02 GMT)