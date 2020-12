3M erwartet leichtes Umsatzwachstum im vierten Quartal - 3M-Aktie vorbörslich leichter

Das Industriekonglomerat profitiert unter anderem von einer hohen Nachfrage nach Gesichtsmasken.

3M rechnet im Schlussquartal mit einem Umsatz von 8,2 bis 8,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,1 bis 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspräche. Im Oktober und November hat 3M bereits einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar erzielt.

Allein im November kletterten die Erlöse um 8 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Bereinigt stiegen sie um 7 Prozent. In der Region Europa, Naher Osten und Afrika legte der Umsatz um 10 Prozent zu, in der Region Americas um 9 Prozent in asiatisch-pazifischen Raum 5 Prozent.

Der Konzern hatte jüngst angekündigt, wegen der schleppenden Nachfrage bei bestimmten Produkten 2.900 Stellen zu streichen.

An der NYSE verliert die 3M-Aktie am Montag im vorbörslichen Handel zeitweise 0,26 Prozent auf 173,56 US-Dollar.

