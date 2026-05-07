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Nachfrage nach Switch-2-Konsole treibt Nintendo an

08.05.26 12:10 Uhr
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Nintendo Co. Ltd.
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KYOTO (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit der Switch-2-Konsole haben Nintendo im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 Rückenwind beschwert. Der Umsatz verdoppelte sich in den zwölf Monaten im Jahresvergleich auf 2,3 Billionen Yen (12,6 Mrd Euro), wie der japanische Elektronik-Konzern am Freitag mitteilte. Der operative Gewinn stieg um fast 28 Prozent auf 360 Milliarden Yen.

Die technisch aufgerüstete Switch-2-Konsole ist seit Anfang Juni auf dem Markt und die Nachfrage ist seitdem groß. Gegen Ende des Geschäftsjahres trieb die Veröffentlichung des Spiels "Pokemon Pokopia" die Konsolenverkäufe nochmals an. Der Preis für die Konsole soll nun steigen. Ab 1. September müssen Käufer 500 statt 450 Dollar zahlen. Hardware-Hersteller sind seit einiger Zeit mit hohen Preisen für bestimmte Computerchips konfrontiert, bei denen es wegen der starken KI-getriebenen Nachfrage Engpässe gibt.

Im neuen, gerade begonnenen Geschäftsjahr will Nitendo von weiteren Spieleneuheiten für die Switch profitieren. Allerdings dürfte der Erlös dennoch sinken, denn im zweiten Jahr dürften die Verkäufe der Switch nicht mehr ganz so hoch ausfallen. So rechnet das Unternehmen hier mit 16,5 Millionen verkauften Konsolen nach 19,9 Millionen im abgelaufenen Geschäftsjahr. Konkret stellt der Konzern einen Umsatz von 2,05 Billionen Yen und einen operativen Gewinn von 370 Milliarden Yen in Aussicht./mis/err/jha/

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