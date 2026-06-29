Siemens Energy-Aktie klettert an DAX-Spitze: Positive Geschäftssignale treiben an
Volle Auftragsbücher und gute Preise: Die Aktien von Siemens Energy haben sich am Dienstag an die Spitze des Leitindex DAX gesetzt.
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Um 5,23 Prozent auf 165,28 Euro ging es für Siemens Energy via XETRA zuletzt nach oben. Angetrieben wurden sie laut Händlern von positiven Aussagen des Elektronikkonzerns zum jüngsten Geschäftsverlauf, bevor das Unternehmen Anfang August die Quartalsbilanz vorlegt.
Ein Manager des Unternehmens habe von struktureller Stärke der Marktsegmente Energieerzeugung und Übertragungstechnik gesprochen, so ein Händler. Die Nachfrage diversifiziere sich zunehmend, während gleichzeitig das Angebot eingeschränkt sei. Das spreche für eine vorteilhafte Preisentwicklung. Mit Blick auf das zweite Halbjahr zeichneten sich zudem robuste Margen im Geschäft mit Gasturbinen ab, so der Händler.
Mit den Aktien von Siemens, ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) und Schneider Electric waren am Dienstag weitere Schwergewichte des Industriegütersektors gesucht. Die Kursgewinne reichten von gut zwei bis drei Prozent./bek/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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