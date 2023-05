ArcelorMittal-Aktie: ArcelorMittal erleidet Gewinnrückgang - aber Erholung in Sicht

Aktien in diesem Artikel ArcelorMittal 25,72 EUR

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Quartal von rund 5,1 Milliarden auf 1,8 Milliarden US-Dollar (rund 1,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Dies war jedoch mehr als erwartet. In einer von ArcelorMittal zusammengestellten Konsensschätzung waren Analysten im Mittel von gut 1,6 Milliarden Dollar ausgegangen. Im Vergleich zum Vorquartal sah ArcelorMittal zudem eine Erholung der Stahlpreise sowie eine wieder anziehende Nachfrage, nachdem Kunden zuletzt Lagerbestände abgebaut hatten.

Netto verdiente der Stahlhersteller mit knapp 1,1 Milliarden Dollar ebenfalls mehr als am Markt erwartet, jedoch deutlich weniger als die erzielten 4,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Umsatz sank von 21,8 Milliarden auf 18,5 Milliarden Dollar. Die Rohstahlproduktion sowie die Auslieferungen nahmen im Vergleich zum Vorquartal zu, blieben jedoch deutlich unter dem Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr rechnet ArcelorMittal weiter mit einem Anstieg der weltweiten Stahlproduktion von zwei bis drei Prozent (ohne China).

