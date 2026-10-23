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Nachfrage übersteigt Werk

BYD-Aktie klettert: Brasilien-Werk soll wachsen, doch reicht die Kapazität?

BYD-Aktie klettert: Brasilien-Werk soll wachsen, doch reicht die Kapazität?

Der Konzern will in Brasilien doppelt so viel bauen, doch Heimatmarkt und EU-Regeln bremsen: Wie viel Rückenwind gibt das Werk der Aktie?

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  • Ein Werk in Bahia stößt an seine Grenzen
  • Lokale Teile sollen den Weg zum Export ebnen
  • Analysten bleiben mehrheitlich zuversichtlich
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Wie Alexandre Baldy, Senior Vice President von BYD in Brasilien, Reuters im Interview sagte, beantragt der Konzern Genehmigungen, um die Jahreskapazität des Werks in Camaçari auf 600.000 Fahrzeuge zu verdoppeln. Baldy zufolge übersteigt die Nachfrage in Brasilien bereits die Produktion. Die BYD-Aktie legte am Freitag letztlich 6,23 Prozent auf 71,60 Hongkong-Dollar zu.

Brasilien-Werk wird zum Engpass

Das Werk im Bundesstaat Bahia nähert sich laut Baldy dem Abschluss von Press-, Schweiß- und Lackieranlagen. Die Nachfrage liege im Schnitt bei rund 30.000 Autos im Monat, BYD verpasse dadurch 5.000 bis 6.000 zusätzliche fakturierte Verkäufe.

Bis Ende 2026 will der Konzern laut Baldy monatlich 25.000 Fahrzeuge produzieren. Die Investitionen haben Baldy zufolge die geplanten 5,5 Milliarden Reais (1,09 Milliarden US-Dollar) bereits überschritten. Einen Zeitplan für die Verdopplung der Kapazität nannte Baldy nicht.

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Lokale Teile und Aufträge sollen Exporte öffnen

BYD Brasilien will mehr als 50 Prozent der Komponenten vor Ort beziehen und diese Schwelle zu Beginn 2027 überschreiten. Erst dann gilt der Hersteller als lokaler Produzent und kann regionale Exporte starten. Aus Mexiko und Argentinien liegen bereits seit März Aufträge über je 50.000 Einheiten vor, die BYD ab 2027 mit höherem Lokalanteil bedienen will.

Das Werk, das im Oktober 2025 auf einem ehemaligen Ford-Gelände eröffnet wurde, beschäftigt rund 9.000 Menschen, bis Ende 2026 sollen es rund 10.000 sein. Im September wurden nach BYD-Daten 22.209 Fahrzeuge der Marke in Brasilien zugelassen, ein Marktanteil von 8,5 Prozent. Das Ziel lautet, bis 2030 Brasiliens absatzstärkste Automarke zu werden. Mehr Kapazität wäre dafür die Voraussetzung, und der Lokalanteil entscheidet, ob daraus ein Exportstandort wird.

Heimatmarkt schwach, Analysten überwiegend positiv

Während Brasilien wächst, schwächelt der Heimatmarkt. Chinas Pkw-Absatz fiel laut China Passenger Car Association im September um 28 Prozent auf rund 1,62 Millionen Fahrzeuge. BYD selbst steigerte seinen Absatz im September dank des Exportgeschäfts dennoch um rund 17 Prozent. Zudem deckelt die EU ab Dezember 2026 Hybridimporte aus China auf 350.000 Fahrzeuge pro Jahr. Auslandswerke gewinnen für BYD damit an Gewicht.

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Unter Analysten überwiegt die Zuversicht, einheitlich ist das Bild aber nicht. Citigroup bestätigte letzte Woche ihr Kaufvotum mit einem Kursziel von 142 Hongkong-Dollar und rechnet für das dritte Quartal mit einem Nettogewinn von 12,95 Milliarden Yuan, bereinigt um Währungseffekte und den Beitrag der Tochter BYD Electronic. Bernstein bekräftigte Anfang des Monats die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 130 Hongkong-Dollar. Skeptischer ist JPMorgan: Analyst Nick Lai stufte die Aktie Ende September von Overweight auf Neutral ab und senkte das Kursziel von 124 auf 88 Hongkong-Dollar. Der Ausbau in Brasilien passt in die Argumentation der Optimisten, löst aber die Schwäche in China und Europa nicht.

Als nächster Beobachtungspunkt gelten die Zahlen zum dritten Quartal, die voraussichtlich am 29. Oktober erscheinen. Dazu startet die vollelektrische Version des Denza N8, deren Vorbestellungen Denza-Geschäftsführer Li Hui am Donnerstag auf Weibo ab dem 26. Oktober und den Marktstart im November ankündigte. Spannend bleibt, ob BYD die Genehmigung für das Brasilien-Werk mit einem Zeitplan verbindet.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

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