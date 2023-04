ASML-Aktie gibt vorbörslich dennoch nach: ASML mit leichtem Umsatzplus - Erwartungen geschlagen

Der Umsatz stieg von 6,4 Milliarden im Vorquartal auf 6,75 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Dabei sieht der Chipausrüster weiter unterschiedliche Signale bei der Nachfrage in den Endmärkten. So bauten einige große Kunden weiterhin Lagerbestände ab, während andere in diese Lücken sprängen und diese ausfüllten. Insgesamt sei die Nachfrage jedoch höher als die Kapazitäten, kommentierte Vorstandschef Peter Wennink die Lage.

Die Bruttomarge sank im Quartalsvergleich von 51,5 Prozent auf 50,6 Prozent, fiel aber dennoch besser aus als prognostiziert. Unter dem Strich verdiente ASML knapp zwei Milliarden Euro, vergleichen mit 1,8 Milliarden Euro im Vorquartal.

Für das zweite Quartal stellt ASML einen Umsatz von 6,5 Milliarden bis 7,0 Milliarden Euro in Aussicht, bei einer Bruttomarge zwischen 50 und 51 Prozent. Die Jahresprognose wurde bekräftigt.

ASML vorbörslich keine Stütze für die Chip-Branche

Die Quartalszahlen und der Ausblick von ASML haben die Kurse in der Halbleiterbranche am Mittwoch vorbörslich nicht befeuert. Während ASML auf Tradegate um zwei Prozent nachgaben im Vergleich zum EURONEXT-Schlusskurs am Vortag, lagen deutsche Branchentitel wie Infineon, AIXTRON und Carl Zeiss Meditec sämtlich leicht im Minus.

Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies wies in einer ersten Einschätzung daraufhin, dass die neuen Aufträge von 6,3 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 auf 3,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2023 zurückgegangen seien. "Das dürfte negativ aufgenommen werden", prognostizierte der Experte. Der Auftragsbestand belaufe sich aber immer noch auf das Doppelte des jährlichen Umsatzes. Auch ansonsten fand Menon lobende Worte für die Quartalszahlen und die nach vorn gerichteten Aussagen der Niederländer.

VELDHOVEN/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML