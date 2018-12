Gerhard Schick: "Entscheidende Reformen sind ausgeblieben"

€uro am Sonntag

: Eines ist klar: Die ­ Deutsche Bank wird als eigenständiges Institut auf lange Sicht nicht überleben, wenn sie diese Probleme mit der Einhaltung gesetzlicher Normen nicht in den Griff bekommt.

Kümmert sich Vorstandschef Christian Sewing genug um das Thema?

Das ist schwer zu beurteilen. Die Wurzeln von vielem, was jetzt aufschlägt, reichen etliche Jahre zurück.

Friedrich Merz will CDU-Vorsitzender werden. Ist er zu nah an der Finanzwirtschaft?

Ich betrachte Herrn Merz vor allem unter der Perspektive, ob er ein geeigneter Kanzlerkandidat wäre. Dass er für die Fondsgesellschaft Blackrock gearbeitet hat, muss nicht dagegen sprechen. Aber ich frage mich schon: Ist er als Aufsichtsratschef bei Blackrock seiner Verantwortung gerecht geworden?

Sie spielen auf Dividendensteuertricks an, die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte?

Ja, wobei wir auch seine Rolle bei der US-Großkanzlei Mayer Brown betrachten. Merz wurde dort 2005 Partner. Man weiß nicht, auf welcher Seite die Kanzlei in Sachen Cum-Ex stand. Und auch bei HSBC Trinkaus & Burkhardt, gegen die in Sachen Cum-Ex ermittelt wird, ist Herr Merz Aufsichtsrat. Unsere Anfrage dazu hat er noch immer nicht beantwortet.

Das Schreiben stammt von der Bürger­bewegung Finanzwende. 2019 werden Sie aus dem Bundestag ausscheiden und sich ganz dieser Initiative widmen. Warum?

Zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise sind entscheidende Reformen ausgeblieben. Wir wollen der Empörung in der Gesellschaft eine Stimme geben.













