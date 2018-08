ifo-Experte Felbermayr: "Auf Kosten der Steuerzahler"

€uro am Sonntag

: Grundsätzlich ist so etwas immer problematisch. Diese Einmischung beklagen deutsche Unternehmen und Politiker seit Jahren zu Recht in China. Nun sieht es so aus, als ob Deutschland - und die EU - von der jahrzehntelangen Praxis ungehinderten Kapitalverkehrs abweichen. Das ist eine bedenkliche ordnungspolitische Kehrtwende.

Deutschland bietet ausländischen Investoren fast ungehinderten Zugang. China ­beschränkt ihn. Wie könnte man diese Asymmetrie abbauen?

Das strategische Dilemma bei Verhandlungen zu einem Investitionsabkommen mit China besteht darin, dass Europa nichts anzubieten hat, aber hohe Forderungen stellt. Da bleibt eben nur die Androhung schärferer Maßnahmen - und die Hoffnung, dass China einlenkt.

Gefährden solche Aktionen das Klima für Auslandsinvestitionen in Deutschland?

Ja. Wenn China nicht einlenkt, haben wir Investitionsbarrieren in beiden Ländern. Höhere Restriktivität kostet Wirtschaftswachstum. Das Kernproblem ist die hohe Unsicherheit für Investoren - und dass ­öffentliche Sicherheitsinteressen nur ­vorgeschoben sein könnten.

Wie beim Netzbetreiber 50Hertz? Statt der China-Investoren sitzt jetzt die deutsche Staatsbank KfW als Aktionär mit im Boot.

Es ist mitnichten klar, dass diese Übernahme die Sicherheit Deutschlands gefährdet hätte. Ich halte das alles für eine Überreaktion. Nun trägt mit der KfW der deutsche Steuerzahler einen Teil des ­Geschäftsrisikos von 50Hertz.







