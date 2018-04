Serviceware-Chef Martin: "Wir bleiben Hauptaktionäre"

€uro am Sonntag

: Wir wollen unser Produktportfolio durch Zukäufe ausbauen, ­Großunternehmen noch stärker als ­Kunden gewinnen und in Europa weiter expan­dieren.

Börsengänge leben auch von einer interessanten Unternehmensstory. Warum ist Serviceware für Privatanleger interessant?

Service wird im globalen Wettbewerb immer wichtiger. Durch Digitalisierung der Prozesse auf unserer Plattform helfen wir Firmen, ihre Servicequalität zu verbessern und kosteneffizient zu agieren. So entsteht gerade ein drittes, großes Marktsegment im Softwarebereich, in dem wir in Europa eine einzigartige Stellung haben. Wir ermöglichen unseren Kunden die Steigerung der Servicequalität, die Analyse und Budgetierung der anfallenden Servicekosten. Diese Kombination ist international einmalig und unser klares Alleinstellungsmerkmal.

Wann werden Sie eine Dividende zahlen?

Darüber denken wir nach, wenn wir unsere kurz- bis mittelfristigen Ziele erreicht haben. Wir sind ein Wachstumsunternehmen. Aktuell wird der Markt für Enter­prise-Service-Management-Leistungen verteilt. Da möchten wir ganz vorn dabei sein. Wir streben die Marktführerschaft in Europa an und werden deshalb unsere Mittel dafür einsetzen, unsere Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen.

Derzeit halten Sie und Harald Popp als Gründer 97 Prozent der Anteile. Wie hoch soll Ihr Anteil langfristig sein?

Nach dem Börsengang wird der Streubesitz rund 35 Prozent betragen. Wir wollen beide zusammen langfristig Hauptaktionäre bleiben.







