Sicherheitskonferenz-Chef: "Wir müssen uns einmischen"

€uro am Sonntag

: Die EU muss sich in all diesen Fragen auf eine Position festlegen und zu Kompromissen finden, auch wenn es wehtut. In der Energiepolitik, in der Flüchtlingspolitik, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Sonst werden wir, wenn es um unsere Interessen geht, jedes Mal Schiffbruch erleiden gegenüber den Russen, Amerikanern und Chinesen. China ist dabei die größte Herausforderung.

Weil unser Wohlstand stark von Exporten dorthin abhängt?

Genau, deswegen müssen wir Deutsche allmählich lernen, dass es nicht reicht, wenn wir in China besonders viele Autos von BMW, Mercedes oder Volkswagen verkaufen. Wenn in Ostasien ein Konflikt ausbricht, wenn zum Beispiel der Nuklearkonflikt mit Nordkorea eskaliert, dann gehen in Ingolstadt und Wolfsburg die Lichter aus. Die Abhängigkeit von Exporten nach China ist in vielen Bereichen der deutschen Wirtschaft so eklatant hoch, dass wir unsere Interessen dort auch politisch vertreten müssen. Wir müssen uns einmischen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron will die europäische Zusammen­arbeit in der Sicherheitspolitik vertiefen. Ist das der richtige Weg?

Ja, wir brauchen eine globale Sicherheitspolitik. Das ist, was Emmanuel Macron meint, wenn er von einer neuen gemein­samen strategischen Kultur spricht. Ich finde, da hat er recht.

