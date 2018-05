Voestalpine-Chef Eder: "Investitionen umdirigieren"

€uro am Sonntag

: Wichtig ist, dass die EU in der noch intensiver werdenden Debatte geschlossen und selbstbewusst auftritt. Divergierende Länderinteressen würden den US-Intentionen zweifellos entgegenkommen. Ob die bislang geplanten Gegenmaßnahmen, höhere Zölle etwa auf Spirituosen und Motorräder, für ein Einlenken ausreichen, da bin ich nicht sicher. Wir gehen davon aus, dass es mit 1. Juni jedenfalls eine Entscheidung gibt, und stellen uns auf alle denkbaren - vor allem negativen - Szenarien ein.

Die da wären?

Am kritischsten wäre wohl ein Sekundär­effekt, nämlich, dass der offene EU-Markt mit billigem Stahl und Aluminium aus Ländern wie Indien, Russland oder China überflutet würde. Reagiert China ebenfalls verstärkt mit Strafzöllen, verschärft sich die Lage weiter, die Preise am Spotmarkt gerieten massiv unter Druck. Kurzfristig hätte das für Voestalpine überschaubare Konsequenzen. Stahl ist nur ein Drittel unseres Geschäftsvolumens, und da wir nicht über den Spotmarkt tätig sind, werden sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Längerfristig wird aber genereller Druck auf den Markt entstehen.

Sie unterhalten 49 Standorte in den USA. Denken Sie über Änderungen nach?

Wir würden bestehende Standorte weiterführen. Das sind ja US-amerikanische Betriebe und von den Belastungen nicht betroffen. Ein Fragezeichen steht hinter möglichen weiteren Investitionen. Diese unterziehen wir einer sehr kritischen Prüfung und würden sie gegebenenfalls in Märkte umdirigieren, die bessere Zukunfts­chancen bieten. Noch liegen aber keine konkreten Projekte auf Eis.









