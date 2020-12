Nestlé will mehrere Milliarden Franken in Klima-Initiativen investieren - Aktie leicht im Plus

Dazu gehören eine stärkere Berücksichtigung von nachhaltiger Landwirtschaft und "CO2-neutralen" Marken in den Lieferketten sowie eine 100-prozentige Versorgung des Unternehmens mit erneuerbaren Energien bis 2025, wie der Schweizer Lebensmittelkonzern mitteilte.

Finanziert werden sollen die Investitionen vor allem über operative und strukturelle Effizienzen, sie sollen nicht zu Lasten der Gewinne gehen.

Etwa 1,2 Milliarden Franken der geplanten Investitionen sollen dem Konzern zufolge der Förderung der regenerativen Landwirtschaft in seinen Lieferketten zugutekommen. Der Konzern unterstütze bereits 500.000 Bauern und 150.000 Lieferanten bei der Einführung regenerativer Maßnahmen in der Landwirtschaft und will dies über finanzielle Anreize weiter fördern. Bis 2030 sollen mehr als 14 Millionen Tonnen an Zutaten, die Nestlé verwendet, aus regenerativer Landwirtschaft stammen.

Darüber hinaus steigert Nestlé sein Wiederaufforstungsprogramm. In den kommenden 10 Jahren sollen jedes Jahr 20 Millionen Bäume in den Gebieten gepflanzt werden, aus denen der Konzern Rohstoffe bezieht.

