HSBC-Aktie klar im Plus: HSBC stellt Finanzierung von Kohlekraftwerken ein

Die in London ansässige HSBC Holding plc kündigte an, die Finanzierung von Steinkohle in der Europäischen Union und den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bis 2030 und weltweit bis 2040 auslaufenzulassen. Darüber hinaus werde sie ihr Engagement in der Finanzierung von Wärmekraftwerken bis 2025 um mindestens 25 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent reduzieren.

Die Bank geht davon aus, dass alle ihre Bestandskunden, die im Bereich Kraftwerkskohle tätig sind, Pläne für die Umstellung ihrer Aktivitäten veröffentlichen werden. Dafür werde die HSBC aber keine neuen Finanzierungen bereitstellen, wenn die Pläne nicht mit ihrem Ziel vereinbar seien, die Treibhausgasemissionen der Kundenportfolios bis 2050 auf null zu reduzieren.

Zudem würden neue Finanzierungen, Refinanzierungen oder Beratungsdienste für Kunden mit Aktivitäten im Bereich Kraftwerkskohle abgelehnt, die keinen glaubwürdigen Plan für eine Umstellung innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens vorlegen könnten.

"Wir wollen bei der Finanzierung der Energiewende, insbesondere in Asien, eine zentrale Rolle spielen", sagte CEO Noel Quinn. "Hier können wir am meisten dazu beitragen, dass die Welt ihr Ziel erreicht, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen."

HSBC-Aktien steigen in London daraufhin zeitweise um 1,04 Prozent auf 435,80 britische Pence.

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com