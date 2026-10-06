Nachi-Fujikoshi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

06.10.26 06:35 Uhr

Nachi-Fujikoshi lud am 05.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 148,42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nachi-Fujikoshi 78,47 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 58,31 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net