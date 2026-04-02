Nachi-Fujikoshi: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Nachi-Fujikoshi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 62,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 56,71 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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