DAX25.187 +0,8%Est506.071 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.044 +0,2%Euro1,1840 -0,1%Öl69,16 +2,7%Gold4.939 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Meta, NVIDIA, Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Infineon, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Carvana präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten! Pivotal-Point Nachverfolgung Proto Labs (PRLB): 28 % Kurssprung nach Rekordquartal – KI-getriebene Express-Fertigung revolutioniert die Industrielieferketten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Nachrichtenagentur

Heidelberg Materials-Aktie deutlich höher: Konzern will Anteil an Akcansa offenbar verdoppeln

18.02.26 13:41 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie zieht kräftig an: Berichte über Ausbau der Beteiligung in der Türkei | finanzen.net

Heidelberg Materials will nach Informationen von Bloomberg seinen Anteil am türkischen Zementhersteller Akcansa Cimento verdoppeln.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
202,60 EUR 8,05 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Baustoffkonzern habe mit seinem Joint-Venture-Partner Haci Omer Sabanci Holding Gespräche darüber geführt, dessen fast 40-prozentigen Anteil zu erwerben, schreibt die Nachrichtenagentur und beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte Quellen.

Wer­bung

Heidelberg Materials habe in der Vergangenheit Gespräche über einen Kauf des Industriekonzern Sabanci geführt, diese seien wegen Preisfragen ins Stocken geraten, schreibt Bloomberg. Sabanci und Akcansa hätten auf Anfragen nach einer Stellungnahme nicht reagiert. Akcansa Cimento deckt nach eigenen Angaben 7 Prozent des türkischen Zementbedarfs.

Heidelberg Materials wollte auf Anfrage von Dow Jones Newswires keine Stellungnahme abgeben. Marktgerüchte würden wie üblich nicht kommentiert, sagte ein Sprecher.

Die Heidelberg Materials-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,08 Prozent stärker bei 202,90 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
16.02.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
09.02.2026Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
05.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen