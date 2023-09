Nachrichtensender ntv bekommt neuen Chefredakteur

Heute im Fokus

Belgien will Apples iPhone 12 auf Gesundheitsrisiken überprüfen. Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Vonovia an. Barclays kappt Rating und Ziel für LVMH. VW und AUDI wollen E-Auto-Produktion ausbauen. CO2-Fußabdruck bei Deo-Aerosoldosen von Beiersdorf soll gesenkt werden. Deutsche Bank Research hebt Einstufung zu Vestas an. UAW-Chef sieht Verhandlungen mit Autokonzernen noch lange nicht am Ziel