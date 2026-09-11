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Nächste EZB-Zinserhöhung schon im Oktober möglich - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Leitzins schon im Oktober erneut erhöhen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, wollen die EZB-Ratsmitglieder ihre Entscheidungen zwar weiterhin von den hereinkommenden Daten abhängig machen, doch könnte angesichts einer Inflation von über 3 Prozent nach ihrer Aussage eine straffere Geldpolitik nötig werden. ESTR-Futures preisen bis Juni 2027 drei weitere Zinserhöhungen sicher ein. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes bereits im Oktober wird hier allerdings nur mit 66 Prozent beziffert. Die informierten Personen sagten, drei Zinserhöhungen bis Mitte nächsten Jahres könnten zu viel sein, und ein nächster Zinsschritt im Dezember könnte ausreichend sein.

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(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 04:02 ET (08:02 GMT)

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