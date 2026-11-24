BERLIN (dpa-AFX) - Die Pflegeversicherung soll nach Plänen der schwarz-roten Koalition im neuen Jahr mit einer weiteren Finanzspritze abgesichert werden. Bei nicht ausreichenden Mitteln soll der Bund "zinslose Liquiditätshilfen" begrenzt auf 1,5 Milliarden Euro gewähren, wie es in einer Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses für die Verabschiedung des Etats 2027 an diesem Freitag im Bundestag heißt. Zunächst berichtete der Pro-Newsletter Gesundheit des Nachrichtenmagazins "Politico" darüber.

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Hintergrund ist auch eine noch bestehende Lücke in Gesetzesplänen zum Stabilisieren der Pflegeversicherung. Um allgemeine Beitragserhöhungen im neuen Jahr zu vermeiden, hat Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) ein Sparpaket in den Bundestag eingebracht. Laut dem Entwurf haben die Gesetzesmaßnahmen 2027 bisher aber nur eine Finanzwirkung von 6,25 Milliarden Euro - bei einem erwarteten Defizit von 7,6 Milliarden Euro.

Schon Milliarden-Darlehen in diesem Jahr

Die erneuten Liquiditätshilfen sollen an den Fonds für den Finanzausgleich aller Pflegekassen gehen - und zwar dann, wenn dessen Mittel nicht ausreichen, um Zuweisungen an Pflegekassen kurzfristig zu erfüllen, die in Finanznöten sind.

Bereits in diesem Jahr hat der Bund der Pflegeversicherung ein Darlehen von 3,2 Milliarden Euro gegeben. Da es nicht bis zum Jahresende reicht, wurde kürzlich noch ein zusätzliches Darlehen von bis zu 700 Millionen Euro gewährt. Die Pflegekassen hatten in den Beratungen über das Spargesetz für 2027 bereits vor erneuten Finanzrisiken zum Start des nächsten Jahres gewarnt./sam/DP/mis