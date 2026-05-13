DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 -5,6%Nas26.402 +1,2%Bitcoin67.783 +0,2%Euro1,1715 ±0,0%Öl106,0 +0,3%Gold4.703 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Dow schließt etwas leichter - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
Top News
Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen Sieben Auswirkungen der Entscheidung des Supreme Court der USA zu Trumps Zöllen
P2P-Kredite: Kreditvergabe als Privatperson - so geht’s P2P-Kredite: Kreditvergabe als Privatperson - so geht’s
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nächste Gesprächsrunde zwischen Israel und Libanon

14.05.26 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vertreter der verfeindeten Länder Israel und Libanon wollen unter Vermittlung der USA am Donnerstag und Freitag zu weiteren Gesprächen in Washington zusammenkommen. Früheren US-Angaben zufolge wollen beide Delegationen ein "umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen voranbringen, das die zentralen Anliegen beider Länder substanziell berücksichtigt."

Weitere Themen sollen demnach die Wiederherstellung der libanesischen Souveränität sowie die Festlegung der Grenzen des Staatsgebietes sein. Die Vertreter wollen auch darüber reden, wie konkrete Wege für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Libanon geschaffen werden können. Wer die beiden Länder vertritt, war zunächst unklar.

Libanon und Israel hatten sich Mitte April nach einer ersten Gesprächsrunde erstmals auf eine Waffenruhe geeinigt. Die libanesische Regierung ist selbst keine aktive Konfliktpartei. Der gegenseitige Beschuss zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon wurde von beiden Seiten fortgesetzt. Im Libanon wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach Behördenangaben knapp 400 Menschen getötet, in Israel mehrere Soldaten.

Bei den Gesprächen strebt Israel langfristig einen Friedensprozess mit dem Libanon an. Die israelische Regierung will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der vom Iran unterstützen Hisbollah durchsetzen. Beirut pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand. Eine Normalisierung der Beziehungen hat die libanesische Regierung unter den aktuellen Bedingungen mehrfach ausgeschlossen./ngu/DP/he