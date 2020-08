Nächster Bund-Länder-Gipfel zu Corona am Donnerstag

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät sich am kommenden Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Bund-Länder-Videokonferenz sei für 11 Uhr geplant, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Die Corona-Infektionszahlen hätten eine Dynamik erreicht, "die uns Sorgen machen muss", betonte er.

Merkel hatte zuvor mehrfach betont, sich mit den Bundesländern bei der weiteren Bekämpfung der Pandemie eng abstimmmen zu wollen. So müssen die Regierungschefs etwa über eine mögliche Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen beraten, das am 31. August ausläuft.

